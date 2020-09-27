طلائع الجيش ينهى استعداداته لمواجهة الإسماعيلى في الدورى

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جدة - عمرو شويل ينهى فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة الإسماعيلى والمقرر لها الخامسة والنصف عصر غدا الاثنين على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة 30 لمسابقة الدورى العام، حيث يخوض الفريق مرانه الاساسى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة ناديه التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة التى يستعيد فيها الفريق جهود لاعبه كريم طارق بعد انتهاء الايقاف الذى غاب بسببه عن مواجهة حرس الحدود بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة وادى دجلة. أغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة حرس الحدود التى أقيمت عصر الجمعة على ستاد المكس بالاسكندرية فى إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز والتى انتهت بالتعادل السلبى Advertisements ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 13 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً. فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

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