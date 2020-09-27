شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الطلائع يكشف موقف خالد سطوحى من مواجهة الإسماعيلى بعد خياطة الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى درويش رئيس الجهاز الطبى بنادى طلائع الجيش أن مدافع الفريق خالد سطوحى لن يغيب عن مباراة الاسماعيلى المقبلة، مؤكداً أن اللاعب تعرض لجرح قطعى بالرأس استلزم خياطته عقب العودة من الإسكندرية بنهاية مباراة حرس الحدود، إلا أن الأمر لن يؤثر على حظوظ مشاركة سطوحى أمام الدراويش ، وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة حرس الحدود التى أقيمت عصر الجمعة على ستاد المكس بالاسكندرية فى إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتى انتهت بالتعادل السلبى، ويستعد الطلائع لمواجهة الاسماعيلى والمقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً الاثنين على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة 30 للمسابقة .

ويحتل طلائع الجيش المركزالتاسع برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 7 وتعادل في 13 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

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مباراة حرس الحدود والطلائع التى انتهت بالتعادل السلبى عصر الجمعة حملت الرقم 25 في تاريخ مواجهات الفريقين، أقيمت في الفترة من 2004/2005 وحتى 2015-2016، ثم مع عودة حرس الحدود الموسم الماضي.

يتفوق حرس الحدود بتحقيق الفوز في 11 لقاء، مقابل 7 للطلائع، وانتهت 8 مباريات بالتعادل ،سجل الطلائع 27 هدفاً فيما سجل حرس الحدود 29 هدفاً ، ويأتي أحمد حسن مكي على قمة هدافي المواجهات برصيد 4 أهداف، ويليه زميله أحمد عبدالغني برصيد 3 أهداف.

وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز حرس الحدود بثلاثية دون رد سجلها محمد عبد اللطيف جريندو هاتريك بالجولة الثانية عشرة للمسابقة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى 8 يناير 2020 .