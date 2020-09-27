شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والجونة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الزمالك نظيره الجونة، فى اللقاء الذى سيجمع بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى، والتى ستقام على ستاد القاهرة، حيث يعتبر الأبيض المباراة فرصة لتحصيل النقاط الثلاثة والحفاظ على مركزه فى جدول ترتيب الدورى الذى توج بلقبه الأهلى رسميًا للمرة 42 فى تاريخه، وذلك فى ظل المنافسة بين الأبيض وفريقى بيراميدز والمقاولون العرب، على المركز الثانى من أجل حصد بطاقة المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 5 معلومات عن مباراة الزمالك والجونة اليوم..

- موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

تُقام مباراة الزمالك والجونة، فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة، على أن تُذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

- موقف الزمالك فى جدول ترتيب الدورى المصرى

يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2/0، فى مباراته أمام الأهلى فى قمة الدور الأول من المسابقة المحلية، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافيه من رصيده مع نهاية الموسم الجارى.

- موقف الجونة فى جدول ترتيب الدورى المصرى

فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

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- من يتولى قيادة الزمالك أمام الجونة اليوم؟

ومن المقرر، أن يتولى طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت للزمالك، قيادة الفريق أمام الجونة اليوم، فى أخر مباراة فى ولايته المؤقتة للفريق، والتى بدأت بداية من لقاء أسوان فى الجولة الثامنة والعشرون من الدورى والتى انتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، وتبعها الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة التاسعة والعشرون من المسابقة المحلية.

على أن يتولى البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد للزمالك، القيادة الفنية للفريق رسميًا عقب هذه المباراة التى سيكتفى بمتابعتها من الملعب، خاصة أنها تأتى بعد ساعات قليلة من وصوله إلى القاهرة لتوقيع عقود توليه الولاية الفنية للأبيض للمرة الثانية، رسميًا.

- تاريخ مواجهات الزمالك والجونة قبل مباراة اليوم

واجه الزمالك فريق الجونة فى 11 مباراة من قبل، من بينهم مباراة واحدة فى كأس مصر، حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات فيما فاز الجونة فى مباراة واحدة.

سجل الزمالك 18 هدفًا فى شباك الجونة فى المقابل استقبلت شباكه 9 أهداف.

ويعتبر محمود شيكابالا، قائد الزمالك، هو هداف الفريق أمام الجونة، حيث شارك أمامه فى 6 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراة وهُزم فى مثلها، فيما سجل 3 أهداف وصنع هدفًا.