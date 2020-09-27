شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة اليوم بالدورى.. عودة "ساسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت للزمالك، من الاستقرار على التشكيل الذى سيخوض به مباراته أمام الجونة، فى اللقاء الذى سيجمع بينهما فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى، والتى ستقام على ستاد القاهرة، حيث يعتبر الأبيض المباراة فرصة لتحصيل النقاط الثلاثة والحفاظ على مركزه فى جدول ترتيب الدورى الذى توج بلقبه الأهلى رسميًا للمرة 42 فى تاريخه، وذلك فى ظل المنافسة بين الأبيض وفريقى بيراميدز والمقاولون العرب، على المركز الثانى من أجل حصد بطاقة المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة.

يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2/0، فى مباراته أمام الأهلى فى قمة الدور الأول من المسابقة المحلية، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافيه من رصيده مع نهاية الموسم الجارى، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

ومن المقرر، أن يتولى طارق يحيى، قيادة الزمالك أمام الجونة اليوم، فى أخر مباراة فى ولايته المؤقتة للفريق، والتى بدأت بداية من لقاء أسوان فى الجولة الثامنة والعشرون من الدورى والتى انتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، وتبعها الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة التاسعة والعشرون من المسابقة المحلية، على أن يتولى البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد للزمالك، القيادة الفنية للفريق رسميًا عقب هذه المباراة التى سيكتفى بمتابعتها من الملعب، خاصة أنها تأتى بعد ساعات قليلة من وصوله إلى القاهرة لتوقيع عقود توليه الولاية الفنية للأبيض للمرة الثانية، رسميًا.

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ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام أو أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.