رياضة | بعد الفوز الصعب على بيتيس.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 06:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد الفوز الصعب على بيتيس.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي ريال مدريد من تحقيق الفوز على نظيره ريال بيتيس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف ريال مدريد كل من فيديريكو فالفيردي وإيمرسون هدف عكسي في مرماه وسيرجيو راموس من ضربة جزاء في الدقائق 14 و 48 و 82 على الترتيب.

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وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 4 يحتل بها المركز الخامس، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد في اللقاء المقبل نظيره بلد الوليد يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.