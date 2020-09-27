شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يقنع هاري كين بالبقاء في صفوف توتنهام الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق هاري كين، المهاجم الإنجليزي، لاعب توتنهام، مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، على التجديد لفريق توتنهام خلال الفترة المقبلة وعدم الرحيل عن صفوفه خلال الموسم المقبل.
وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل» البريطاني، فإن المهاجم الإنجليزي اقتنع بحديث مدربه البرتغالي الأمر الذي جعله يغير من وجهة نظره حول الرحيل عن صفوف فريق توتنهام خلال الموسم المقبل.
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