شكرا لقرائتكم خبر عن النصر والتعاون وجها لوجه في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم فريقا النصر والتعاون، استعداداتهما الكاملة للمباراة السعودية الخالصة المرتقبة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

وتأهل فريق النصر متصدرا لمجموعته الرابعة برصيد 11 نقطة، فيما بلغ مواطنه التعاون دور الستة عشر بوصافة مجموعته الثالثة برصيد تسع نقاط بفوز قاتل على الدحيل القطري بهدف نظيف بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.