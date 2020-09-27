شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يضع خطة إيقاف جيمي فاردي خلال لقاء ليستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي خطة إيقاف جمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي خلال المواجهة النارية التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على أرض ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وحذر جوارديولا مدافعيه من خطورة فاردي الذي يشكل خطورة كبيرة على المنافسين داخل مربع العمليات، خاصة وأنه نال الحذاء الذهبي لهدافي البريميرليج الموسم الماضي.