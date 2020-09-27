شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يفرض السرية على تشكيلة ليفربول أمام الأرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإفصاح عن تشكيله الأساسي الذي يخوض لقاء الأرسنال المحترف بين صفوفه لاعب منتخبنا الوطني. ووفقا لما نشره موقع «ديلي ميل» البريطاني، فأن كلوب رفض الحديث حول مشاركة تياجو ألكانتارا خلال لقاء الجانرز غدا الإثنين، كنوع من الخداع التكتيكي الذي يتبعه المدرب الألماني خلال لقاءته داخل مسابقة الدوري الإنجليزي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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