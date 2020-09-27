شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيليا يتعاقد مع الجناج البرازيلي لوييس هنريكي 5 مواسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أوليمبيك مارسيليا ضم الجناح الأيسر البرازيلي لويس هنريكي قادما من بوتافوجو لمدة 5 أعوام. وشارك هنريكي الذي يكمل 19 عاما في ديسمبر المقبل في 19 مباراة مع بوتافوجو في أول موسم معه بدوري الدرجة الأولى البرازيلي وأحرز هدفين وصنع 5.
ويعد هنريكي الصفقة الرابعة لمارسيليا في الانتقالات الجارية، بعد الثلاثي: ليوناردو باليردي، ويوتو ناجاموتو، وبابي جايي.كما يعتبر هنريكي اللاعب البرازيلي رقم 42 الذي يضمه مارسيليا على مدار تاريخه، بحسب الموقع الرسمي للنادي الفرنسي.
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