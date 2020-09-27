شكرا لقرائتكم خبر عن ليون يخطط لخطف أومتيتي من برشلونة قبل غلق الميركاتو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى ليون إلى استعادة صامويل أومتيتي، الذي يلعب لصالح برشلونة، كي ينضم للفريق الفرنسي، على سبيل الإعارة قبل نهاية الميركاتو في الخامس من أكتوبر المقبل.
وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن إدارة ليون أخذت بعين الاعتبار رغبة المدرب رودي جارسيا في الحصول على خدمات أومتيتي (26 عاما)، الذي لديه عقد مع برشلونة حتى عام 2023.
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