شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يضغط على باريس سان جيرمان للانتقال لصفوف ريال مدريد في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ماركا» الإسباني عن ضغوط كيليان مبابي، على إدارة فريقه باريس سان جيرمان من أجل الانتقال لصفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الشتوي المقبل أو على أقصى تقدير الصيف المقبل.

وأضاف التقرير، أنه من المفترض عقد جلسة مع كيليان مبابي بمسؤولي النادي الفرنسي خلال الفترة القليلة المقبلة، لوضع النقاط فوق الحروف وتحديد الاتجاهات الذي يسير فيها النجم الفرنسي خلال الفترة المقبلة.