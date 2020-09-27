شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون يورو تعرقل انتقال حسام عوار لصفوف الأرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت إدارة نادي ليون الفرنسي بيع نجمها حسام عوار، لفريق الأرسنال خلال الميركاتو الصيفي الجاري بأقل من 55 مليون يورو، وهو الأمر الذي رفضه الفريق الإنجليزي وعرض وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل» 35 مليون يورو. وأشار التقرير البريطاني إلى أن النادي الإنجليزي من المفترض أن يكثف مفاوضاته خلال القترة القليلة المقبلة قبل إغلاق باب القيد الصيفي لضم اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية لصفوف الجانرز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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