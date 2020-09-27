شكرا لقرائتكم خبر عن فابريجاس يهاجم برشلونة بسبب طريقة رحيل سواريز: المهاجم الأورجوياني أسطورة كاتالونية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد سيسك فابريجاس، لاعب برشلونة السابق وموناكو الحالي، إدارة النادي الكتالوني، بسبب الطريقة التي غادر بها المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز الكامب نو وانتقاله لصفوف أتلتيكو مدريد لمدة عامين مقابل 6 ملايين يورو.
ووفقا لموقع «ماركا» قال فابريجاس: «رحيل سواريز عن برشلونة بهذه الطريقة لايليق بنادي كبير مثل برشلونة، خاصة وأن المهاجم الأورجوياني أسطورة كاتالونية عقب البطولات الذي حصدها مع البرسا خلال الأعوام الماضية».
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