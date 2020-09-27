أحمد مرتضى منصور: الأهلي يشارك معنا في دوري الأبطال ولكن اللقب من نصيبنا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمنى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ‏يجتاز النادي الأهلي كبوته مع أنباء رحيل مديره الفني رينيه فايلر.‏ وأضاف أحمد مرتضى، خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه ‏أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «تجاوزنا كبوة رحيل كارتيرون ‏وأتمنى أن يجتازها الأهلي أيضاً في حالة رحيل فايلر».‏ وأوضح: «الأهلي سيمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا معنا، ولكن اللقب سيكون من نصيبنا».‏ وأنهى تصريحاته قائلاً: «هناك شىء غريب أن يترك مدربا الزمالك ‏والأهلي مهتهما في هذا التوقيت القاتل، وقبل فترة قليلة من نصف نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا».‏ الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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