فايلر يدرس الدفع بالبدلاء والناشئين أمام الترسانة في كأس مصر

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جدة - عمرو شويل طوى الجهاز الفنى للفريق صفحة مباراة طنطا التى أقيمت أمس السبت، بالجولة الـ30 لبطولة الدورى وفتح ملف مباراة الترسانة فى الكأس والتى ستشهد مشاركة عدد كبير من لاعبى الفريق غير الأساسيين والصاعدين بهدف تجربتهم ومنحهم فرصة بعدما حالت الظروف دون مشاركتهم طوال الفترة الماضية.

بعيداً عما سبق، رفع مسئولو الاتفاق السعودى، المقدم للأهلى من أجل شراء المغربى وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر، بصفة نهائية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث وضع مسئولو الأهلى سيناريو حال رفض أزارو تمديد عقده، والذى ينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم المقبل.

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واستقر المسئولون على بيع المهاجم الدولى نهائيا حال عدم التوصل معه لاتفاق بشأن تمديد عقده، وتم تحديد مبلغ 2 مليون دولار، كحد أدنى لبيع اللاعب، وفى البداية اقترح الاتفاق السعودى شراء اللاعب نهائيا مقابل 400 ألف دولار على أن يتم الالتماس لدى الاتحاد السعودى لكى يتم قيد اللاعب بعد منع قيده هناك، عقب رفضه استكمال مدة إعارته هذا الموسم، إلا أن الأهلى رفض المقترح، ليرفع الاتفاق عرضه لـ 600 ألف دولار من أجل الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي..وكان الأهلى رفض عرض صينى للاعب وصلت قيمته لـ10 ملايين دولار من موسمين فقط وبالتالى فليس من الطبيعى أن يتم بيعه بقيمة أقل من المبلغ المُحدد.

وينتظر مسئولو الأهلى وصول وليد أزارو من الإجازة التى يقضيها فى بلده، وذلك لبدء مفاوضات تمديد عقده بشكل رسمى لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، وذلك بعد قطع إعارته فى الدورى السعودى، ويضع مسئولو الأهلى شرطا لاستمرار وليد أزارو فى صفوف الفريق بالموسم الجديد وهو موافقته على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، وعرض مسئولو الأهلى على أزارو رفع قيمة عقده من 700 ألف دولار إلى مليون دولار سنويا، وهو العرض الذى لم يوافق عليه اللاعب حتى الآن بشكل رسمى.