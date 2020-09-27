شكرا لقرائتكم المقاولون يجرى تحاليل "رابيد تيست" استعدادا لمواجهة نادي مصر بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، اليوم الأحد، لتحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة ذئاب الجبل المرتقبة أمام نادى مصر، والتى تجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل بمنافسات الدولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

يطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة الزحف نحو توسيع الفارق مع أقرب منافسيه وحسم التواجد فى المربع الذهبى مبكراً.

وأعلن المقاولون العرب حالة الطوارئ داخل النادى بعد الخسارة المفاجئة التى تلقاها ذئاب الجبل فى الجولة 29 بمسابقة الدورى العام، بهدف نظيف خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وقرر المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب إيقاف مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأكد فتحى أن إيقاف المستحقات حتى نهاية الموسم وتحديد موقف الفريق فى جدول الدورى وذلك من منطلق مبدأ الثواب والعقاب فى ظل التزام النادى الدائم بصرف كافة المستحقات فى توقيتها.

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ويعكف الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على دراسة نادى مصر بالفيديو، وخاصة المباراة الأخيرة بالجولة الماضية، والتى جمعت نادى مصر والأهلى وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق قبل اللقاء المرتقب بين المقاولون ونادى مصر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 49 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 29 جولة، فازوا فى 14 مباراة وتعادلوا فى 7 أخرى، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 8 مباريات، واستقبلت شباك المقاولون 27 هدفاً فيما سجل اللاعبون 35 هدفاً آخر.