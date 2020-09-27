شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الإنتاج الحربى يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الأحد فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختاراستعداداته لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً الاثنين على ستاد الاهلى والسلام ضمن مواجهات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام ، وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت عصر الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الايجابى 2-2 بين الفريقين، ويعكف الجهاز الطبى بالإنتاج الحربى على تجهيز معاذ الحناوى لاعب الفريق للمباريات المقبلة بسبب إصابته بشد فى العضلة الأمامية وغيابه عن المباريات الاخيرة.

ومنذ عودة مسابقة الدوري من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا حيث لعب 11 مباراة خسر 6 لقاءات وفاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراتين ، حيث تعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد ثم خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من الطلائع بهدف دون رد ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف ثم فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من أسوان بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق.

ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم بعد تسجيله 6 أهداف.

ورفض مسئولو الإنتاج الحربى فكرة البحث عن مدرب عام ليقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد رحيل مجدى عبد العاطى بعد مواجهة بيراميدز، واستقرت إدارة النادى على الاكتفاء بالجهاز الفنى الحالى المكون من مختار مختار وعبد الله رجب وأسامة محمد لنهاية الموسم دون تغيير، لاسيما أن الاستعانة بمجدى عبد العاطى كانت لمساعدة الفريق فى غياب مختار مختار لإصابته بكورونا قبل أن يتعافى المدير الفنى ويصبح بصحة جيدة.