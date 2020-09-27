رياضة | كلوب يستقر على تشكيل ليفربول لمواجهة آرسنال في البريميرليج.. صلاح أساسياً

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر كلوب يستقر على تشكيل ليفربول لمواجهة آرسنال في البريميرليج.. صلاح أساسياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الألماني يورجن كلوب على تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة آرسنال، في الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشهدت الجولة الأولى والثانية من المسابقة فوز الريدز، وكانت مباراة الجولة الأولى أمام نادي ليدز، تمكن فيه ليفربول من تحقيق الفوز بنتيجة 3-4.

أما عن الجولة الثانية إلتقى فيها حامل اللقب مع تشيلسي في مباراة مثيرة تمكن فيها الفريق من الفوز أيضاً بهدفين دون رد.

ويحتل ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 نقاط من مباراتين، بينما يتواجد أرسنال في المركز الثالث، برصيد 6 نقاط من مباراتين.

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول أمام آرسنال كالآتي:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، تياغو ألكانتارا، جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.