شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بنزيما ثالث لاعب صناعة للأهداف في «الليجا» خلفا للأسطورة الأرجنتينية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعدما صنع المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد هدف فريقه الأول في شباك ريال بيتيس، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليجا، أصبح اللاعب الفرنسي وفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، ثالث أكثر اللاعبين الحاليين في الليجا صناعة للأهداف برصيد 82 هدفًا.
وبذلك يكون بنزيما خلف خواكين سانشيز 89 هدفا الذي يحتل المرتبة الثانية، وليونيل ميسي المتصدر برصيد 138 هدفا.
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