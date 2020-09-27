شكرا لقرائتكم خبر عن سيد علي منفعلًا علي القطبين: الأهلي والزمالك يعانيان من عقدة الخواجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الإعلامي سيد على، الأندية المصرية التي تعتمد على تواجد المدربين الأجانب، ويأخذون مبالغ مالية كبيرة دون تحقيق نجاحات مميزة كبطولة دوري أبطال أفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأضاف على، في برنامجه «حضرة المواطن»: «كل الطرق التدريبية حاليا أصبحت معروفة وواضحة للجميع، وتواجد المدربين الأجانب لن يُفيد كثيرا وأن هناك مدربين مصريين يقدمون مستويات ممتازة».

وأكمل: «نعاني في مصر من عقدة الخواجة ولا يتم النظر لمستويات المدربين، فبعد رحيل مدرب الزمالك كارتيرون تم التعاقد مع مدرب كان قد هرب من الفريق من قبل، وأيضا الأهلي سيرحل مدربه بنهاية الشهر ويتم تفاوض مدربين أجانب».

واختتم: «الرئيس السيسي أمر بأن يكون مدرب منتخب مصر وطني، وجاء حسام البدري، ولابد أن تعتمد الأندية المصرية على المدربين الوطنيين الأكفاء، وينقص فقط أن يكون هناك مشجعين أجانب لأن المنظومة الرياضية أصبحت مليئة بكل ما هو أجنبي».