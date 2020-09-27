شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: الكرة المصرية تتراجع كثيرا وفقدت متعتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعجب الحكم الدولي السابق جمال الغندور من الأزمة الحالية التي تخص أندية الأهلي والزمالك، ورحيل مدرب كل فريق في فترة حاسمة وهامة، خاصة أن الفريقين لديهم مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا منتصف أكتوبر القادم.

وأضاف الغندور، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن»، أن الكرة المصرية حاليا تتراجع كثيرا وفقدت متعتها بسبب ما يحدث في الآونة الأخيرة، وأن رحيل المدربين الأجانب أمر غير مفهوم وكان لابد أن يكون هناك مواقف حاسمة من مسؤولي الأهلي والزمالك تجاه ما يحدث لأن الأندية قيمتها أكبر من المدربين.

وتابع: «نفس ذات الأندية تطالب بتواجد رئيس لجنة تحكيم أجنبي أيضا وهذا الأمر مرفوض تماما، لأنه لو حدث ذلك سيكون هناك غضب من جانب الحكام المصريين لأن مصر لديها كفاءة تحكيمية كبير ويوجد خبرات مميزة».

واختتم: «كنت أرفض تواجد الحكام الأجانب داخل مصر نهائيا خلال فترة تواجدي رئيسا للجنة الحكام، وتم إبلاغي بأن تواجد الحكام الأجانب في لقاء الأهلي والزمالك هو قرار وزاري، وهناك شكوك في هذا الأمر، وأرفض تواجد رئيس للجنة الحكام من خارج مصر».