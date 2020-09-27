شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. لويس سواريز في قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة غرناطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زين لويس سوايرز، قائمة أتلتيكو مدريد الإسباني التي ستخوض لقاء غرناطة، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب كل من خوسيه ماريا خيمينيز، لمعاناته من فيروس «كورونا»، وشيمي فرساليكو للإصابة، وفيكتور موييخو.

وضمت قائمة الروخيبلانكوس كلا من: حراسة المرمى: يان أوبلاك وإيفو جربيتش، الدفاع: كيران تريبير وستيفان سافيتش وفيليبي مونتيرو ونيوين بيريز وماريو هيرموسو ومانو سانشيز ورينان لودي، الوسط: توماس بارتي وكوكي ريسوريكسيون وساؤول نيجويز وهيكتور هيريرا وفيكتور ماشين «فيتولو» وتوماس ليمار ويانيك كاراسكو، الهجوم: ماركوس يورينتي وأنخيل كوريا ولويس سواريز ودييجو كوستا وإيفان سابونيتش وجواو فيليكس وكاميلو.