شكرا لقرائتكم خبر عن سيرجو راموس ردا على فوز ريال مدريد بمساعدة الحكام: «فريقي بطل الليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم المدافع الإسباني سيرجو راموس، المتهمين لفريقه ريال مدريد، بأنه يفوز بمساعدة الحكام في الدوري الإسباني خاصة بعد لقاء ريال بيتيس الذي أقيم مساء السبت وكان به أكثر من لقطة تحكيمية مثيرة للجدل.

ووفقا لموقع «ماركا»، قال مدافع ريال مدريد: «فريقي لا يحتاج لمساعدة الحكام، نحن أبطال لقب الليجا، ونفوز بأنفسنا داخل المستطيل الأخضر».