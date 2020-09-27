شكرا لقرائتكم خبر عن سيرجو راموس ردا على فوز ريال مدريد بمساعدة الحكام: «فريقي بطل الليجا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم المدافع الإسباني سيرجو راموس، المتهمين لفريقه ريال مدريد، بأنه يفوز بمساعدة الحكام في الدوري الإسباني خاصة بعد لقاء ريال بيتيس الذي أقيم مساء السبت وكان به أكثر من لقطة تحكيمية مثيرة للجدل.
ووفقا لموقع «ماركا»، قال مدافع ريال مدريد: «فريقي لا يحتاج لمساعدة الحكام، نحن أبطال لقب الليجا، ونفوز بأنفسنا داخل المستطيل الأخضر».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,736
-
تعافي
94,374
-
وفيات
5,869
كانت هذه تفاصيل خبر سيرجو راموس ردا على فوز ريال مدريد بمساعدة الحكام: «فريقي بطل الليجا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.