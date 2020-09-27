شكرا لقرائتكم نادي أسوان يختتم استعداداته لمواجهة المصرى في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة النادى المصرى، فى معسكر أبناء الجنوب المقام بأحد فنادق الأسكندرية، وكان فريق أسوان قد سافر بالأمس للدخول فى معسكر مغلق عقب إجراء تحليل "رابيد تيست"، قبل المواجهة المرتقبة أمام المصرى والتى يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية غداً الأثنين، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، ويطمح لاعبو أسوان لاستعادة النتائج الإيجابية بعد الخسارة التى تلقوها أمام الجونة بالجولة 29 بهدف نظيف.

فى سياق متصل، أعرب مسئولو أسوان عن قلقهم من المستوى التحكيمى فى المباريات المقبلة التى تنتظر الفريق مع ختام مسابقة الدورى العام، خاصة فى ظل اشتعال المنافسة على البقاء فى البطولة المحلية، وقال مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "أسوان أكثر الفرق التى تعرضت لظلم تحكيمى، والجميع شاهد ما حدث فى مباراة بيراميدز التى خسرها الفريق الجنوبى بهدفين مقابل هدف، ومباراة سموحة التى انتهت بالتعادل، وأخيراً مباراة الجونة التى خسرها الفريق بخطأ تحكيمى أيضاً"، على حد قوله.

وأضاف عضو مجلس إدارة أسوان، هدف الجونة الجميع أكد أنه لم يكن صحيحاً، والدليل على ذلك هو إلغاء هدف مشابه له تماماً فى مباراة حرس الحدود والطلائع بالجولة 29، نريد فقط أن نحصل على حقوقنا لتحقيق حلمنا بالبقاء.

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وتابع عضو مجلس إدارة أسوان، "تنتظرنا مباريات صعبة خاصة أمام المصرى والإسماعيلى، ونعلم أن الفريقين فى مراكز لا تتناسب مع تاريخهما وشعبيتهما، لذلك نخشى من استمرار الظلم التحكيمى لأسوان".

واختتم مصطفى أمين تصريحاته قائلا، "جماهير أسوان تستحق أكثر من ذلك، والفريق لم يقصر والجهاز الفنى يقدم أداءً مميزاً ونسعى لتحقيق حلم البقاء الذى تفصلنا عنه نقاط بسيطة ولا نريد إلا حقنا فى المباريات المقبلة".

ويحتل أسوان المركز العاشر بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف فقط عن الانتاج الحربى صاحب المركز التاسع بنفس الرصيد، وخاض أسوان 29 مباراة بالدورى حتى الآن، فازوا فى 8 مباريات وتعادلوا فى 10 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 11 لقاء، وسجل لاعبو أسوان 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 40 آخرين.