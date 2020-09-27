«الأشغال» تنير ملاعب رياضية بكلفة 20 مليون درهم في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن

طورت دائرة الأشغال العامة في الشارقة، إنارة عدة ملاعب رئيسية بأندية رياضية في الإمارة بكلفة 20 مليون درهم، وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بالإضافة إلى إنارة الملاعب الخارجية لنادي الشارقة للفروسية، وذلك ضمن الأعمال التطويرية التي تنجزها الدائرة في الإمارة، سعياً لتوفير بيئة رياضية مستدامة.

وكشف المهندس علي سعيد بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن تلك الأعمال تمثلت في تطوير وحدات أبراج الإنارة في الملاعب الرئيسية، وشملت الأعمال 4 أندية رياضية لكرة القدم في كل من الحمرية، والذيد، وخورفكان، ودبا الحصن الرياضي الثقافي، إلى جانب إنارة ملاعب خارجية بنادي الشارقة للفروسية، مؤكداً أن هذه الأعمال تعتبر ذات أهمية كبيرة في الأندية، ومن شأنها الارتقاء بالبنى التحتية والاستمرار في تطويرها، بما يتناسب مع التطلعات المستقبلية، والدخول في مختلف المنافسات والبطولات.

وأشار إلى أن الدائرة حريصة على متابعة كل ما يخص أعمال الإنشاءات والصيانة والتطوير في أندية الإمارة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، حرصاً على تأهيل مباني وخدمات الأندية والبنى التحتية بما يرقى بها إلى مستوى التميز والكفاءة العالية.

وعن الأمور الفنية، قال المهندس برهان محمد، مدير إدارة الصيانة العامة، إن المهام التي تقوم بها دائرة الاشغال والخدمات التي تقدمها تتعدى كونها خدمية، وترتقي دوماً إلى الأعمال التحسينية والتطويرية، ويتجلى ذلك في المحاور المجتمعية سواء السياحية منها أو الترفيهية، أو الرياضية وغيرها، ويأتي مشروع تطوير أبراج ووحدات الإنارة كأحد الخطوات المهمة في مجال التعاون المشترك مع مجلس الشارقة الرياضي.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تطوير الإنارة في ملاعب كرة القدم لتتوافق مع متطلبات الفيفا فئة «4» وتلبية لاشتراطات المشاركة بدوري المحترفين، موضحاً أن الدراسة الفنية التي أجريت ومن ثم نفذت أخذت بالاعتبار توفير أفضل أنواع وحدات الإنارة وذات المواصفات المعروفة على المستوى العالمي، بجودتها وحسن أدائها، وروعي استبدال أبراج الإنارة بأخرى جديدة وفق أفضل الشروط والمواصفات، مشيراً إلى أن مثل هذه المشاريع الحساسة والتطويرية ما كانت لتجد طريقها إلى التنفيذ لولا الدعم الكبير الذي توليه القيادة للمسيرة الرياضية وتطويرها والارتقاء بها نحو الأفضل.

ويبلغ عدد أعمدة الإنارة التي جرى تركيبها في نادي الشارقة للفروسية 22 عموداً في مناطق مختلفة ومضاءة بـما يزيد عن 180 مصباحا كاشفا، فيما بلغ عدد أبراج الإنارة في نادي الحمرية الرياضي 4 أبراج بطول 45 متراً مضاءة بـ 218 مصباحاً كاشفاً. أما نادي خورفكان الرياضي فتم تزويده بـ 4 أبراج بطول 45 متراً مزودة بـ 256 مصباحاً كاشفاً.

وبلغ عدد الأبراج التي جرى تركيبها في كل من نادي الذيد الرياضي 4 أبراج بطول 40 متراً ومزودة بـ 224 مصباحاً كاشفاً، وكذلك الحال لنادي دبا الحصن الرياضي بـ أبراج بطول 40 متراً ومزودة بـ 224 مصباحاً كاشفاً.