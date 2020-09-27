شكرا لقرائتكم خبر عن أنطونيو كونتي عقب لقاء فيورنتينا: سنحاول تحسين الشق الدفاعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، إن فريقه سيحاول تحسين الشق الدفاعي، بعدما استقبل 3 أهداف في أولى مبارياته بالموسم الجديد، خلال الفوز على فيورنتينا (4-3)، مساء أمس ضمن الجولة الثانية من الكالتشيو.

وقال كونتي في تصريحاته لموقع «لاجازيتا»: «حققنا 3 نقاط مهمة، لكن من الصواب إجراء تقييمات صحيحة»، مضيفا: «أمر جيد أننا أحرزنا 4 أهداف وصنعنا الكثير، لكن يجب أن نتحسن في الجزء الدفاعي، اللاعبون يعرفون ذلك، التوازن هو أساس كل شيء».