شكرا لقرائتكم خبر عن أنطونيو كونتي عقب لقاء فيورنتينا: سنحاول تحسين الشق الدفاعي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، إن فريقه سيحاول تحسين الشق الدفاعي، بعدما استقبل 3 أهداف في أولى مبارياته بالموسم الجديد، خلال الفوز على فيورنتينا (4-3)، مساء أمس ضمن الجولة الثانية من الكالتشيو.
وقال كونتي في تصريحاته لموقع «لاجازيتا»: «حققنا 3 نقاط مهمة، لكن من الصواب إجراء تقييمات صحيحة»، مضيفا: «أمر جيد أننا أحرزنا 4 أهداف وصنعنا الكثير، لكن يجب أن نتحسن في الجزء الدفاعي، اللاعبون يعرفون ذلك، التوازن هو أساس كل شيء».
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