شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لفريق ليفربول والأرسنال في موقعة الغد بـ«البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مواجهة مصرية خالصة، يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة محمد صلاح، غدا منافسه الأرسنال المحترف ضمن صفوف محمد النني، عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة بمسابقة الدروي الإنجليزي.

وفي اللقاء الثاني بنفس الجولة يقود النجمان المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي فريقهما أستون فيلا، خلال لقاء فولهام الذي يقام عند الساعة السابعة إلا ربع. بتوقيت القاهرة.

ويواجه ليفربول الأرسنال مرتين خلال 72 ساعة، فلقاء الغد بينهما سيكون في الدوري، والخميس المقبل ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والذي سيقام عند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة على أرض ملعب «آنفليد».

وفي اللقاء الأساسي الذي يجذب أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية والعالمية غدا، يحاول ليفربول بقيادة مدربه الألماني، يورجن كلوب، استمرار سلسلة الانتصارات خلال الدوري الإنجليزي كنسخ مشوار البطولة الماضية التي منحته اللقب الغائب منذ 30 عاما عن دولاب ليفربول، بينما يخشى أرتيتا، المدير الفني لفريق الأرسنال تذوق مرارة الخساة الأولى أمام «الريدز».

فاز ليفربول خلال الجولتين السابقتين، حيث خاض حامل اللقب الموسم المنصرم، بالجولة الأولى لقاء أمام نادي ليدز، تمكن فيه من تحقيق الفوز بنتيجة ٤-٣، وسجل خلال النجم المصري محمد صلاح ثلاثية في اللقاء الافتتاحي.

وبالجولة الثانية التقى ليفربول مع تشيلسي في مباراة مثيرة تمكن فيها الفريق الأحمر من الفوز بهدفين نظيفين سجلهما الأسد السنغالي ساديو ماني في الدقيقة ٥٠ وفي الدقيقة ٥٤ وفي المقابل أضاع جورجينيو لاعب خط وسط تشيلسي ضربة الجزاء المحتسبة لصالح فريقه قبل نهاية اللقاء بربع ساعة.

وبالنسبة لفريق الأرسنال، فكان حالته الفنية شبيهة جدا لفريق ليفربول، حيث فاز الجانرز في المباراتين، الأولى أمام نادي فولهام بثلاثية نظيفة مقابل لاشيء، وفي الجولة الثانية أمام فريق وست هام بهدفين لهدف. وكان آخر لقاء جمع ليفربول والأرسنال، في «البريميرليج» انتهى بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويعد الجانرز.

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من المتوقع أن يعتمد كلوب على التشكيل لقاء تشيلسي خلال مباراة الأرسنال، حيث أليسون في حراسة المرمى وفي الدفاع أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ترينت أليكساندر آرنولد، وفي وسط الملعب جورجينيو فينالدوم، فابينيو، تياجو ألكانتارا، وفي خط الهجوم ساديو ماني، فيرمينو ومحمد صلاح.

وفي المقابل يخوض الأرسنال، اللقاء بتشكيل مكون من، في حراسة المرمى، بيرند لينو، ودفاعا، كيران تيرني- جابرييل- روب هولدينج، ووسطا، آينسلي ميتلاند نايلز- جرانيت جاكا- داني سيبايوس- هيكتور بيليرين، وهجوما، بيير إيميريك أوباميانج- أليكساندر لاكازيت – ويليان.