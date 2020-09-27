شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة الدوري الهولندي بين أياكس وهيرنفيين بفوزهما في جولة السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقاسم فريقا أياكس أمستردام وهيرنفيين صدارة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم بعد أن حقق كلاهما الفوز اليوم السبت في المرحلة الثالثة.
وفاز أياكس على ضيفه فيتيسه أرنهيم 2 ـ 1 وهيرنفيين على ضيفه فينلو 1 ـ 0 في الوقت الذي حقق فيههيرنفيين فوزه الأول بتغلبه على ضيفه سبارتا روتردام 4 ـ 0 وتعادل فورتانا سيتارد مع الكمار 3 ـ 3.
ورفع أياكس وهيرنفيين رصيدهما في الصدارة إلى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية ،والفوز رفع رصيد هيرنفيين إلى أربع نقاط في المركز السابع وظل سبارتا بدون رصيد في المركز الأخير.
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