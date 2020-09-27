شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال يسخر من جيرالدو: «مش محتاج حد يراقبه» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبد العال، المدير الفني لفريق طنطا، إنه طلب من لاعبيه خلال لقاء الأهلي مساء السبت، عدم مراقبة جيرالدو حال مشاركته في اللقاء.
وأضاف عبدالعال، خلال تصريحات تليفزيونية، جيرالدو لا يحتاج لأحد أن يراقبه، فهو لاعب لا يستطيع السير بالكرة، مجرد أن يسير بالكرة داخل المستطيل الأخضر يتم سقوطه على الأرض.
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