شكرا لقرائتكم خبر عن داني إنجز يعادل رقم محمد صلاح في قائمة هدافي البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادل المهاجم الإنجليزي داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون، رقم محمد صلاح، قائد ليفربول الإنجليزي، في قائمة الهدافين بالدوري الإنجليزي، حيث سجل هدفه الثالث اليوم في شباك بيرنلي.

سجل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ثلاثية في شباك ليدز خلال اللقاء الافتتاحي للريدز بمسابقة «البريميرليج»، والذي فاز خلاله حامل اللقب برباعية مقابل 3 أهداف. وكان مهاجم ساوثهامبتون خسر لقب الهداف الموسم الماضي أمام جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، بفارق هدفين. ويتصدر دومينيك كيلفيرت ليوين مهاجم إيفرتون، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، برصيد 5 أهداف.