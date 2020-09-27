شكرا لقرائتكم خبر عن «أرتيتا» يحدد مفاتيح إسقاط «ليفربول» غدًا فى «موقعة البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا، أن التفاهم المميز بين مهاجميه بيير إيميريك أوباميانج وألكسندر لاكازيت، فى غاية الأهمية من أجل أن يحتفظ الفريق بزخمه الهجومى الحالى.

ويخوض أرسنال مباراة مهمة أمام مضيفه ليفربول، مساء غد الإثنين، فى ختام الجولة الثالثة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وقال أرتيتا فى مؤتمر صحفى أمس الأول: «أعتقد أن المهاجمين يحتاجون لخلق الانسجام بينهم، يجب أن يتواصلوا فيما بينهم على أرض الملعب لمعرفة كيف يشعرون، أعتقد أننا نحظى بهذا الأمر حاليًا من أوباميانج ولاكازيت».

وأضاف: «ليس فقط هذا الثنائى، بل أيضا من ويليان بالنظر إلى الطريقة التى انخرط بها فى الفريق فورا، وأيضا مع نيكولاس بيبى وبوكايو ساكا عندما يلعب، وكذلك مع ريس نيلسون».

وتابع: «إنه أمر مهم حقا نحاول تفعيله فى التمارين كذلك، آمل أن يستمرا فى التواصل وتحسين العلاقة بينهما».

وشدد أرتيتا على أهمية دور ويليان فى أرسنال من خلال خبرته، خصوصا عندما يلعب الفريق اللندنى فى «أنفيلد» يوم الإثنين.

لكنه أصر على وجوب تحلى الجميع بذهنية الفوز، وقال: «بالنسبة لى فإن الأمر الأكثر أهمية أن تكون الحالة الذهنية للفريق بأكمله فى وضع سليم، مع إيمان اللاعبين فعليًا بمجرد ركوبهم الطائرة بأنه يمكنهم الفوز».

وأكد: «إذا امتلكنا هذا فإننا سنحظى بفرصة أفضل للأداء بأعلى مستوى وحصد النقاط».

وعبر أرتيتا عن رضاه عن أداء لاعبه العاجى، نيكولاس بيبى، الذى يتلقى انتقادات شديدة بسبب عدم قدرته على الارتقاء بمستوى التوقعات.

وقال: «أعتقد أنه قطع شوطا طويلا، نعرف كم أنفق النادى لضمه، وشكّل هذا بوضوح ضغطا إضافيا، لكنه لاعب توجب عليه التأقلم، إنها طريقة لعب مختلفة، لديه سلوك جيد حقًا، نستطيع رؤية التطور خلال فترات من المباراة».

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وتابع: «إنه مستقر للغاية هنا، محبوب من قبل اللاعبين، يملك شخصية جيدة وأنا متفائل بشأن تواجده معنا لسنوات مقبلة، وأنه يستطيع تقديم أداء عال بشكل مستمر».

ورفض أرتيتا تأكيد ما إذا كان يرغب فى ضم لاعب وسط بايرن ميونخ، تياجو ألكانتارا، الذى انتقل فى نهاية الأمر إلى ليفربول.

وعن ذلك أوضح: «لا نناقش الأمور التى يتوجب علينا فعلها فى سوق الانتقالات، أحب (تياجو) حقا بسبب ارتباطى ببرشلونة، فهو يلعب بشخصية مذهلة، ويمتلك موهبة عظيمة، وقدرات خاصة جدا فى وسط الملعب».

وأردف: «(تياجو) صفقة رائعة بالنسبة إلى ليفربول». وسُئل أرتيتا عن اهتمام أرسنال بلاعب وسط تشيلسى، جورجينيو، فأجاب: «مازلنا منفتحين حول تطوير الفريق، ننظر فى خيارات مختلفة بالنظر إلى ما سيحدث للاعبينا هنا، نتمتع بالجاهزية فى حال حاجتنا لفعل شىء حيال هذا الأمر».