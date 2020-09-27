شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوي: كهرباء ارتكب سلوكا غير رياضي والحكم أخطأ في عدم إنذاره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، في الاستوديو التحليلي لقناة أون تايم سبورت، إن الحكم أحمد مجدي، أخطأ في عدم إشهار الكارت الأصفر في وجه محمود عبدالمنعم كهربا.

وأضاف الشناوي أن كهربا، ارتكب سلوكا غير رياضيا، بتعمد لمس الكرة باليد داخل منطقة الجزاء، وكان يجب علي الحكم إشهار الكارت الأصفر في وجهه، خصوصاً أن تقنية الفار، أوضحت اللعبة، وألغت الهدف الذي احرزه اللاعب من لمسة اليد.

وأشار الشناوي إلى أن قرار الحكم، في إلغاء الهدف سليم، ولم ينقصه سوى إنذار كهربا.