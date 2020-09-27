شكرا لقرائتكم هانى سعيد يعلق على أنباء رحيل رجب بكار للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هانى سعيد المدير الرياضى لـ بيراميدز، أن علاقة مسئولى ناديه مع نظرائهم فى الأهلى مميزة قائلا: "والعلاقة جيدة بين عمرو بسيونى مدير تعاقدات بيراميدز وأمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي".

علق سعيد فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2 ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق التقارير التى أشارت إلى اهتمام الأهلى بضم رجب بكار قائلا: "فى العموم، لا يصح أن يتواجد لاعب فى نادٍ دون رغبته وتحدثت مع اللاعب وقلت له إنى سأساعده لو كانت له رغبة".

وتحدث المدير الرياضى لفريق بيراميدز عن رحيل إيهاب جلال عن تدريب مصر للمقاصة وارتباط اسمه بفريقه قائلا: "علاقتى مميزة بـ إيهاب جلال وهو من أكبر مدربى مصر، لكن رحيله عن المقاصة تم لأمر بينه وبين المقاصة، ولا علاقة لـ بيراميدز بالأمر تماما".