نجم الزمالك السابق: مباريات الأهلى الأسهل لى وحسن شحاتة أسطورة مجاش زيه

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جدة - عمرو شويل يرى نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق، أن فريق الزمالك يتميز بالأداء والمهارات العالية عبر التاريخ وحاليا مضيفا باتشيكو مش هيغير كتير في الفرقة. وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك: فرصة الزمالك للتتويج بدورى ايطال افريقيا 90%، لأن الزمالك الفريق الاجهز والانسب لحصد البطولة الافريقية وكنت بازعل لما الناس تتكلم عن الدورى والاهم الفوز ببطولة افريقيا . Advertisements وواصل نصر حديثه قائلا: أنا كنت بحب ماشات الأهلي والزمالك وكنت بستناها وكانت سهلة بالنسبالي، مضيفا كابتن حسن شحاتة كان أسطورة ومجاش زيه متكامل وعنده عزيمة قوية جدا. وتابع إبراهيم قائلا شيكابالا لاعب كبير اوي بس المدربين ظلمته، لأنه كان بيلعب على الأطراف لكن هو صانع لعب، كما تحدث عن الكابتن عزمي مجاهد قائلا عزمي مهما اتكلم عليه مش هقدر اديله حقه

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