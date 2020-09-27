شكرا لقرائتكم بيراميدز: الأهلى جس نبض بعض اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز، أن الصفقة الوحيدة التي تمت بشكل مباشر بين ناديه والأهلي كانت انتقال محمد مجدي أفشة إلى القلعة الحمراء.

قال بسيونى في تصريحات تلفزيونية لبرنتمج جمهور التالتة المذاع على قناة أون تايم سبروتس 2 ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق: "انتقال أحمد فتحي وشريف إكرامي كانت انتقالا حرا بعد انتهاء عقديهما مع الأهلي ويتم تصدير فكرة أن بيراميدز موجود لأخذ لاعبي الأهلي، بينما الصفقة الرسمية الوحيدة بيننا كانت بانتقال لاعب لدينا إليهم".

وكشف بسيونى حقيقة وصول عرض من الأهلي لضم رجب بكار قائلا: "الأهلي لم يقدّم عرضا رسميا لأي لاعب حتى الآن وما حدث هو جس نبض بخصوص بعض اللاعبين".