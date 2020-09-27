شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ودية نيوزيلندا وبلجيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم عن خيبة أمله لإلغاء مباراة ودية أمام منتخب بلجيكا الشهر المقبل، فيما كانت من الممكن أن تكون أول مباراة للمنتخب النيوزلندي منذ ما يقرب من عام.
وقال الاتحاد النيوزيلندي إن جائحة كورونا لعبت دوراً رئيسياً في قراره بإلغاء المباراة المقررة في 8 أكتوبر المقبل في بروكسل، حيث يواجه العديد من لاعبي المنتخب قيوداً على السفر ومخاوف من الحجر الصحي قبل عودتهم إلى أنديتهم.
وقال الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) إن الأندية لن تكون ملزمة بالسماح للاعبيها بالانضمام إلى منتخباتهم خلال فترة التوقف الدولية الشهر الحالي إذا كان عليهم قضاء بعض الوقت في الحجر الصحي.
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