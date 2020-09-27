الجماهير اليابانية تعود إلى الملاعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الجمهور الياباني أمس السبت إلى الملاعب، بعدما حضر 7 آلاف مشجع في مدرجات استاد سايتاما 2002، لمتابعة مباراة أوراوا ريدز أمام ضيفه يوكوهاما ضمن منافسات الدوري المحلي.

وأقيم اللقاء على ملعب سايتاما 2002 الواقع شمال طوكيو. ورغم أن الملعب يتسع ل63 ألفاً و700 متفرج، ظهرت مدرجاته السبت، بلا روح في ظل أجواء باردة أكثر بكثير من المعتاد، في ظل التدابير المفروضة كشرط لدخول الجمهور للملاعب للتعاطي مع الوضع الناجم عن جائحة كورونا.