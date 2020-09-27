شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السودان يفوز على تشاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز المنتخب السوداني على المنتخب التشادي بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعت بينهما، مساء أمس الأول الجمعة، في العاصمة التشادية أنجمينا، وسجل هدفي السودان أبو عاقلة عبدالله في الشوط الأول، ومحمد عبدالرحمن في الشوط الثاني. وكان المنتخبان التقيا في مباراة ودية أيضاً، يوم الأربعاء الماضي، انتهت لمصلحة السودان، بثلاثة أهداف، مقابل هدفين.
وتدخل المباراتان ضمن استعدادات السودان لمواجهة غانا في الجولتين الثالثة، والرابعة، لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2022.
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