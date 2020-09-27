شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جراحية ناجحة لجمال معروف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى لاعب العين جمال معروف، عملية جراحية ناجحة، وأعلنت اللجنة الطبية بشركة نادي العين لكرة القدم، غياب اللاعب الذي خضع لعملية جراحية في مستشفى توام، عن تدريبات الفريق الجماعية نحو ستة أشهر، تتخللها عدة مراحل تتضمن برامج تأهيلية وتدريبات فردية خاصة بتقوية العضلات، واستعادة اللياقة البدنية.
وأوضحت اللجنة الطبية أن جميع أعضاء بعثة الفريق الأول خضعوا لفحص «كورونا» لحظة وصولهم مطار العين الدولي، فجر أمس السبت، عبر طائرة خاصة قادمين من الدوحة، بعد المشاركة الآسيوية، وكانت جميع النتائج سلبية، وتوجه الجميع مباشرة إلى مقر الحجر الصحي في أحد فنادق مدينة العين.
كانت هذه تفاصيل خبر عملية جراحية ناجحة لجمال معروف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.