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عملية جراحية ناجحة لجمال معروف

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى لاعب العين جمال معروف، عملية جراحية ناجحة، وأعلنت اللجنة الطبية بشركة نادي العين لكرة القدم، غياب اللاعب الذي خضع لعملية جراحية في مستشفى توام، عن تدريبات الفريق الجماعية نحو ستة أشهر، تتخللها عدة مراحل تتضمن برامج تأهيلية وتدريبات فردية خاصة بتقوية العضلات، واستعادة اللياقة البدنية.

وأوضحت اللجنة الطبية أن جميع أعضاء بعثة الفريق الأول خضعوا لفحص «» لحظة وصولهم مطار العين الدولي، فجر أمس السبت، عبر طائرة خاصة قادمين من الدوحة، بعد المشاركة الآسيوية، وكانت جميع النتائج سلبية، وتوجه الجميع مباشرة إلى مقر الحجر الصحي في أحد فنادق مدينة العين.

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