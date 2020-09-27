الوصل يخسر من الجزيرة ودياً بهدف

فاز فريق الجزيرة على الوصل ودياً بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما على أرض الأخير في زعبيل، ونتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي.

كانت المباراة بروفة مفيدة للفريقين وللجهازين الفنيين من أجل التعرف إلى قدرات تشكيلتيهما، ومدى جاهزية اللاعبين قبل صافرة بداية الموسم التي قد تنطلق هذا الأسبوع.

اعتمد المدير الفني لفريق الوصل الروماني ريجيكامب على تشكيل مكون من حميد عبد الله في حراسة المرمى، وكل من سالم العزيزي وعبد الرحمن علي ونيريس وعبد الرحمن صالح في الدفاع.

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وفي الوسط زج بكل من حسن إبراهيم وحبوش صالح والأرجنتيني أوروز ورونالدو منديز وفابيو ليما وجواو. وتمكن البرازيلي الجديد من تسجيل هدف التقدم للوصل بعد ثلث ساعة على بداية المباراة، لكنه ألغي بداعي التسلل.

وأجرى مدرب الوصل التغيير الأول بإشراك ناتان فيليبي بدلاً من عبد الرحمن صالح، وسط بعض المحاولات الهجومية لفخر العاصمة التي لم تعرف طريقها إلى الشباك. ولم ينتظر الضيف سوى 7 دقائق على بداية الحصة الثانية حتى تمكن من تسجيل هدف التقدم عبر زايد العامري.

وعاد ريجيكامب ليدفع بكل من ناصر محمود بدلاً من حبوش صالح وحمد البلوشي مكان عبد الرحمن علي، دون أي تغيير يذكر في نتيجة اللقاء الذي اعتمد فيه الفريق على 14 لاعباً فقط، بينما كان قد عمد إلى الزج ب 20 لاعباً في مباراة عجمان التي حقق فيها فوزاً كبيراً بالخمسة.

وكسب الجزيرة جرعة كبيرة من الثقة بهذا الانتصار، بينما كشفت المباراة ملامح التشكيل الذي سيعول عليه المدربان كايزر وريجيكامب في الموسم المقبل، خاصة في ظل نقص عدد اللاعبين الأجانب في تشكيلة «فخر العاصمة».