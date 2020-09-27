اتحاد الكرة يستعرض المنظومة الإدارية مع ممثلي «فيفا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، اجتماعاً عبر نظام الاتصال المرئي مع جابريل كالديرون وخافير سانشيز مسؤولي برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للأداء المتطور بمشاركة ميشيل سابلون المدير الفني للاتحاد، وخورخي لويس بينتو مدرب المنتخب الوطني الأول، وعبدالله حسن مدير إدارة التدريب، وحورية الطاهري مدربة المنتخب الوطني الأول للسيدات، ووليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية.

شهد الاجتماع الذي عُقد على مدار ثلاثة أيام استعراض العمليات الإدارية والفنية المعمول بها في اتحاد كرة القدم والهيكل الإداري وآلية عمل الإدارات والأقسام واللجان المختلفة، وكذلك الدعم المالي المخصص لتنفيذ المشاريع التطويرية.

وقال الأمين العام لاتحاد الكرة إن الاجتماع يأتي في إطار التعاون المشترك بين اتحاد كرة القدم و«فيفا» خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية وآلية تنفيذها ومتابعتها بهدف تطبيقها بالشكل الذي يضمن نجاحها.

وأضاف ابن هزام أن هناك الكثير من المشاريع التي يعمل عليها اتحاد الكرة لتطوير اللعبة وزيادة عدد ممارسيها من خلال التحديث المستمر للمسابقات المحلية ووضع أسس ونظام موحد للأكاديميات الكروية.