منصور غلوم: أتعامـل باحترافية مع دكة البدلاء

يبحث منصور غلوم حارس مرمى خورفكان عن مكان في تشكيلة فريقه الأساسية ولم يشارك أفضل حارس في دوري الهواة موسم 2018-2019 أساسياً مع خورفكان في دوري الخليج العربي؛ حيث جلس احتياطياً للحارس محمد يوسف، لكنه يتعامل مع هذه الوضعية باحترافية عالية.

وأوضح أن بقاءه على دكة البدلاء لا يزعجه والأهم بالنسبة له أن يحقق فريقه أفضل النتائج.

وقال: «أود التأكيد أولاً وجود حراس مرمى متمرسين ومميزين للغاية وكلهم لديهم خبرة وبصمة مع الأندية التي لعبوا لها أو مع خورفكان ولا شك أن المنافسة بيننا ستكون مفيدة للجميع وأنا أعتبر نفسي محظوظاً بوجود محمد يوسف وعبيد ثاني فهما يحفزانني على التألق والعمل بجد ونحن نستفيد من بعضنا ونتعاون فيما يطور قدراتنا، وفي الأخير لابد أن يكون هناك حارس واحد في بوابة النسور في المباريات وأنا على يقين من أن الحارس الذي سيتم اختياره قادر على تقديم المطلوب منه وسيجد الدعم من زميليه، لا توجد مشكلة في بقائي على دكة البدلاء أو حتى خارج القائمة، المهم أن يحقق الفريق النتائج المرجوة، وأن ينجح الحارس الذي سيقرر الجهاز الفني اختياره في مهمته».

وأضاف: «العلاقة بيننا قوية والأجواء الصحية تجعل الأمور طبيعية وفي النهاية نحن لاعبون محترفون نحترم قرار المدرب ونعرف حدود صلاحياتنا ومسؤولياتنا، أنا كلاعب علي أن أعمل وأجتهد وأقنع المدرب، ومسألة اختياري من عدمه هذه لا تعود لي وعلي ألاّ أشغل نفسي بها».

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وتوقع غلوم، أن يكون فريقه رقماً صعباً في دوري الخليج العربي والاستحقاقات الأخرى، وذكر أن الأجواء والعمل الكبير والانتدابات ورغبة الجميع في تقديم موسم جيد تؤكد أن خورفكان على موعد مع التألق في الموسم الحالي، لكنه قال إن عامل التوفيق يبقى مهماً جداً.

وقال: «قدمنا مردوداً مرضياً في القسم الثاني بالذات من الدوري في العام الماضي، وحققنا نتائج ممتازة قفزت برصيد الفريق وترتيبه قبل إلغاء الدوري، وأعتقد أن خورفكان كان سيبقى مع الأندية المحترفة إذا اكتمل الدوري».

وأضاف: «استمر العمل الجيد أيضاً في هذا الموسم وتعاقدت الإدارة مع لاعبين لا خلاف على إمكاناتهم وقدرتهم على تقديم الإضافة، إلى جانب فترة الإعداد الموفق والتجارب الودية، هناك رغبة من كل اللاعبين على قيادة الفريق لتحقيق أفضل النتائج، لدينا إحساس بالمسؤولية ونرى أن الإدارة لم تقصر، وينبغي علينا أن نعمل داخل الملعب على إبراز شخصية فريقنا، وتأكيد أن خورفكان فريق قوي وعنصر مهم في منظومة الدوري، ولا تنقصه الرغبة ولا الطموح في المنافسة بقوة مع بقية الفرق على إنهاء الدوري في مركز مرضي، سنتعامل مع البطولة مباراة مباراة وسنعمل على تحقيق الهدف الذي تحدده إدارة النادي وهو دائماً هدف واقعي».

وأثنى غلوم، على الدعم والاهتمام من قبل شركة كرة القدم بالنادي على رأسها خليل غانم، كما امتدح الجهاز الإداري بقيادة علي خليل، وقال إنه يقوم بعمل مهم ومؤثر للغاية.