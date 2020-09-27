الحضيري: الفوز علينا سيكون صعباً

خسر دبا الحصن أمام ضيفه مصفوت بهدفين نظيفين خلال المباراة الودية التي جمعتهما، مساء الجمعة، على ملعب الحصن ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد، وحرص مدربا الفريقين على الدفع بأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة والوقوف على مستواهم الفني والبدني، ومن المقرر أن يخوض الفريق الحصناوي تجربة جديدة أمام جاره دبا الفجيرة مطلع الشهر المقبل.

ًسجل فريق مصفوت رقما قياسياً، فهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن خلال التجارب التحضيرية، ورغم خوض القناصة سبع مباريات ودية مع فرق قوية ومرشحة للصعود وأخرى تنشط في دوري الخليج العربي إلا أن فريق المدرب طارق الحضيري نجح في تحقيق نتائج جيدة بالفوز على فريق يتبع لدوري المؤسسات بثمانية أهداف نظيفة وعلى حتا بثلاثة أهداف لاثنين وعلى رديف الفجيرة بهدفين نظيفين وعلى الذيد بهدفين لهدف وأخيرا كسب دبا الحصن بهدفين نظيفين سجلهما السوداني عبدالله مهدي والفرنسي مايجا وهو لاعب تحت الاختبار، كما تعادل الفريق مع الحمرية بهدف لمثله ومع الإمارات بالنتيجة ذاتها.

وقال طارق الحضيري مدرب فريق مصفوت الذي يلقب ب «القناصة» إن الانضباط التكتيكي والشخصية القوية وراء ظهور فريقه بهذا المظهر إلى جانب الواقعية، وذكر أن فريقه يلعب وفقاً لامكاناته ويطبق طريقة لعب تتناسب مع إمكانات وقدارت اللاعبين وهي أثبتت نجاحاً كبيراً وأفاد بأن التمركز الجيد ساعد فريقه وصعب مهمة الفرق الأخرى وجزم بصعوبة خسارة فريقه أمام أي منافس، قائلاً من الصعب أن يفوز علينا فريق إلا إذا كانت لديه إمكانات كبيرة جداً على الصعيد الفردي والجماعي، وأيضا من الصعب أن يسجل علينا فريق بطريقة ملعوبة لأننا نتمركز جيداً، وذكر أن مصفوت ظروفه صعبة لكنه مع ذلك يتطلع إلى ظهور جيد وإلى فرض نفسه في الدوري ومسابقات الهواة ويأمل ان يكون الرقم الأصعب في عالم الهواة.