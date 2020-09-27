عيسى هلال يكرم الدرمكي نيابة عن لجنة كرة الصالات

كرمت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، عبدالله الدرمكي مدير المنتخبات الوطنية السابق بناء على ما قدمه من جهود مع منتخبي الشباب والرجال في السنوات الماضية، وقام عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بتسليم الدرمكي درعاً تذكارية من لجنة الصالات، وتمنت له اللجنة التوفيق في موقعه الجديد أميناً عاماً لمجلس إدارة نادي اتحاد كلباء وجرت مراسم التكريم قبل تتويج نادي البطائح بلقب الدوري العام لكرة الصالات بحضور عبد الملك جاني رئيس اللجنة وعمران عبدالله أمين السر العام.

وحرص عبدالله الدرمكي، على توجيه الشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة وعلى وجه الخصوص محمد عبدالله بن هزام الأمين العام للاتحاد ومساعده إبراهيم النمر وعبد الرزاق الكعبي منسق المنتخبات واللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات على التكريم الرائع وشكرهم جميعاً على الثقة الغالية والدعم اللامحدود خلال فترة إدارته للمنتخبات الوطنية منذ 2017.

وتوجه الدرمكي بشكره الخاص إلى سعيد العاجل مشرف المنتخبات الوطنية والمدرب عبد الرؤوف المرزوقي و البرازيلي ماركوس سيراتو والمدربين راشد خليفة الشامسي ومحمد سعيد الظنحاني وراشد المغني في منتخب الشباب وجميع اللاعبين في المنتخبات الوطنية ومختلف الأندية في الدولة على تعاونهم الكبير وروحهم العالية واتحاد الكرة الإماراتي.

وقال: «لا أنسى نادي اتحاد كلباء صاحب الفضل الكبير علي خلال مسيرتي الرياضية وسوف أظل جندياً مخلصاً وجاهزاً لتلبية نداء الوطن الغالي من أي موقع وفي أي وقت».