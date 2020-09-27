كايزر: سعيد بالروح التي يظهرها لاعبو الجزيرة

أعرب المدرب مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الجزيرة عن رضاه على ما قدمه فريقه من مستوى أمام الوصل في المباراة الودية وقال عقب المباراة: لاعبو الجزيرة لا يحبون الخسارة، حتى وإن حدثت في مباراة تدريبية؛ لذلك كان من الجيد أن نفوز على منافس قوي مثل الوصل.

وأضاف: اختبرنا أنفسنا أمام فريق يشاركنا ذات الأسلوب الكروي القائم على الاستحواذ والهجوم والبحث عن خلق فرص التسجيل باستمرار، وأنا أشعر بالرضا عن الانضباط الدفاعي الذي أظهره لاعبو فريقي، والذي تسبب في حرمان مهاجمي الوصل من بلوغ مرمانا حتى نهاية المباراة، وهذا دليل على أننا نتحسن باستمرار ونتطور بشكل عام من مباراة لأخرى، على الرغم من معرفتنا التامة بأن أمامنا الكثير من العمل الشاق والمكثف لنصل إلى ما نود بلوغه من مستوى وأداء ثابت.

وزاد: الجميع يقومون بعمل كبير في التدريبات وخلال المباريات الودية أيضاً، وأنا سعيد بالروح الكبيرة والعقلية القوية التي يظهرها اللاعبون منذ بداية فترة التحضيرات، سيكون لكل منهم دوره المهم الذي يلعبه في الفريق على مدار الموسم الجديد، وسيحظون دائماً بثقتي ودعمي؛ لأنهم يستحقون ذلك.