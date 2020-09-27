شكرا لقرائتكم خبر عن فريق دبا الحصن لكرة اليد يدشن معسكره الإعدادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
دشن فريق الرجال لكرة اليد بنادي دبا الحصن، الجمعة، معسكره الإعدادي الداخلي الذي يستمر حتى الثاني من أكتوبر المقبل، في إطار تحضيرات الفريق لبداية الموسم الرياضي الجديد 2020-2021، ويتضمن المعسكر خوض ثلاث مباريات ودية فضلاً عن التدريبات اليومية على البحر وداخل الصالة الرياضية، بالإضافة إلى سلسلة محاضرات توعوية يقدمها الجهاز الفني.
وحرص إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس الإدارة على الالتقاء باللاعبين والكادر الفني والإداري، وحثهم على المزيد من العطاء وبذل الجهد لتحقيق التفوق والتميز وتعزيز سمعة النادي، خصوصاً أن الفريق يشارك لأول مرة في فئة الرجال معتبراً أنه تحدٍ كبير وفرصة لإثبات الوجود وتأكيد الجدارة.
حضر اللقاء كل من سعيد محمد خليفة الريامي أمين السر العام، وخالد عبد الله صالح المرزوقي رئيس لجنة الألعاب الجماعية، ومحمد سيف سليمان الظهوري رئيس لجنة الاحتراف، ومحمد خليفة النعيمي مدير النادي.
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