التعاون يفوز على رديف الفجيرة

فاز التعاون على فريق الفجيرة الرديف بهدفين نظيفين سجلهما البرازيليان جلسون ومواطنه فيليب في تجربة ودية ضمن استعدادات الفريقين لدوري الدرجة الأولى وتصفيات الكأس استضافها ملعب الفجيرة، وينتظر أن يؤدي التعاون تجربة أخرى يوم الجمعة المقبل أمام مصفوت بملعب الشارقة، وشهدت المباراة عودة أكثر من لاعب؛ للمشاركة بعد غياب، بسبب الإصابة بينما استمر غياب اللاعب مالك الشحي.

وقال عارف شلنك مدرب فريق التعاون: إن التجربة كانت مفيدة وحققت الغرض منها، ووصف فريق رديف الفجيرة بأنه قوي منوهاً إلى مشاركة ثلاثة لاعبين من الفريق الأول معه، كما أثنى على مردود اللاعبين وجديتهم وحرصهم على الاستفادة من التجارب والمباريات الودية، وذكر شلنك أنه سعيد بتطور الفريق وتحسنه من مباراة لأخرى وأنه ينتظر الأفضل خلال المباريات المقبلة.