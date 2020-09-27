شباب الأهلي يلحق بالشارقة والعين ويودع «الآسيوية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

ودع شباب الأهلي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بخسارته من الأهلي السعودي 4 - 5، بركلات الترجيح في المباراة الماراثونية التي جمعت الفريقين، أمس السبت، على ملعب استاد الجنوب في الدوحة في دور الثمانية وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1 - 1،ولحق بفريقي الشارقة والعين الذين ودعا البطولة من دور المجموعات . رفض عبدالله النقبي الهدية التي قدمها له لاعب الأهلي السعودي عمر السومة عندما أضاع الركلة الخامسة لفريقه ليمنحه الفرصة في التعادل، بعدما تقدم الأهلي السعودي إثر إضاعة أحمد خليل أول ركلة. وفي تفاصيل المباراة، تقدم الأوزبكي عزيز جانييف ( 28 ) لشباب الأهلي، وعادل عمر السومة للأهلي السعودي من ركلة جزاء ( 54 ). وسيطر شباب الأهلي على مجريات الشوط الأول،الذي شهدت بدايته هدفا للأهلي السعودي ألغاه الحكم لمخالفة مع ماجد ناصر( 4 )، بعدها امتلك «الفرسان» زمام المجريات بعد مغادرة ماجد حسن الملعب بداعي الإصابة ليحل محمد جمعة بديلا، وفرض محمد مرزوق رقابة لصيقة على عمر السومة وسلمان المؤشر، فيما تألق الأوزبكي عزيز جانييف و تمكن من التسجيل من تسديدة بعيدة المدى لمست المدافع وغيرت اتجاهها لتباغت الحارس وتستقر في شباكه مانحة «الفرسان» التقدم ( 28 ).

مارس شباب الأهلي الضغط الهجومي وعاد للتهديد، وكان بإمكانه تعزيز تقدمه من فرصة ثمينة سنحت لإسماعيل الحمادى في مواجهة المرمى لكنه أهدرها، لينتهي الشوط بتقدم «الفرسان» بهدف.

استهل الهلال السعودي الشوط الثاني بأفضلية، وأدرك التعادل عن طريق عمر السومة من ركلة جزاء ( 54 ) إثرعرقلة سلمان المؤشر داخل المنطقة، وفي الوقت الذي دفع فيه مدرب الأهلي السعودي بحسين عبد الغني للاستفادة من خبراته عزز مدرب شباب الأهلي الصفوف بأحمد خليل وسعيد أحمد بدلاً من كوندي والحمادي،ويدور اللعب سجالاً وبعد محاولات متبادلة ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، ويلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، وأنقذ الحارس محمد العويس مرماه من قذيفة أحمد خليل، واشتعل صراع الحسم في الشوط الإضافي الثاني المتكافئ، وينقذ ماجد ناصر مرماه من تسديدة المقهوي كادت أن تعصف بفريقه في الثواني الأخيرة، وابتسمت ركلات الترجيح للأهلي السعودي ليفوز في المجمل بنتيجة ( 5 - 4 )بعدما أحرز 4 ركلات مقابل 3 لشباب الأهلي.