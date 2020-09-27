الشارقة يسعى لضم البرازيلي غوستافو مولير

أشارت صحف برازيلية إلى دخول نادي الشارقة في مفاوضات مع المدافع غوستافو مولير الشهير بمادو «20 سنة» والذي يعد من اللاعبين الصاعدين في بلاد السامبا، كما رشحت أخبار أيضاً عن اقتراب المهاجم البرازيلي ايغور جيسوس من التوقيع للشارقة بعد أن قطعت المفاوضات شوطاً بعيداً، لكن النادي لم يعلن عن شيء بخصوص اللاعبين المذكورين، وفي حال اكتمال الصفقتين سيكون اللاعبان المقيمان الجديدان في خانتي رافائيل ريسيندي العائد من الإعارة إلى خورفكان والمطلوب حاليا من ناديي البطائح ودبا الفجيرة وربما يكون اللاعب المغادر الثاني ماركوس ميلوني حسب التوقعات.

هذا وكانت بعثة نادي الشارقة قد وصلت أمس قادمة من الدوحة بعد مشاركة الفريق في مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا، وكان في استقبال البعثة علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي.